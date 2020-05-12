Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції

Від 11 травня Франція суттєво послаблює карантинні обмеження.

В різних регіонах послаблення будуть відрізнятися – тепер країна поділена на успішну "зелену" та проблемну "червону" частини.

А вже за три тижні уряд має проаналізувати ситуацію та прийняти рішення – повертати старі обмеження чи вводити нові послаблення.

Повернення до жорсткого режиму цілком ймовірне, проте може підсилити обурення суспільства – лише третина французів готова до продовження ізоляції.

Ціна карантину

З 17 березня у Франції діють значні обмеження на свободу пересування громадян. І тепер вона, як і багато інших країн, стоїть перед дилемою: як уникнути нової хвилі санітарної кризи і разом з тим – як мінімізувати соціально-економічні наслідки від затяжного карантину.

За оцінками епідеміологів, карантин дозволив уникнути гіршого сценарію, а саме 60 тисяч смертей станом на кінець квітня (в порівнянні з 25 тисячами на сьогодні), але коштував французькій економіці 8% ВВП.

Остаточні підрахунки наслідків коронавірусу будуть зроблені значно пізніше. Кількість померлих зростає щодня, хоч і не так стрімко, як у перші тижні, і ця цифра враховує тільки померлих у лікарнях та будинках для літніх людей.

Ніхто не знає, скільки людей померло від коронавірусу вдома чи в інших умовах. Тестів у Франції досі бракує.

Наслідки ж економічної кризи полягають у зупинці цілих галузей, таких як туризм, відбулося знищення понад 560 тисяч робочих місць, і це враховуючи заборону уряду на звільнення під час коронавірусу.

Річ у тім, що чимало малих та середніх підприємств не переживуть кризу, незважаючи на податкові канікули і допомогу держави.

До того ж на початку травня 12 мільйонів робітників Франції опинилися в ситуації часткового безробіття. Це ситуація, коли робоче місце залишається за працівником і він може частково працювати, але навантаження виробничих потужностей підприємства не дає можливості працювати на повну силу.

Держава своєю чергою бере на себе виплату допомоги із безробіття на той час, коли працівник не працює. Це дозволяє уникнути звільнень.

Отже, з огляду на складну ситуацію, велика частина суспільства затамувала подих, сподіваючись на якнайшвидше повернення до активного життя.

Франція у двох кольорах

28 квітня прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп запропонував країні план виходу з карантину. Того ж дня план був прийнятий Національною асамблеєю 368 голосами "за" з 571 можливого.

4 травня Сенат відкинув план, проте таке голосування Сенату було консультативним і не могло зупинити його втілення.

Тоді, вже 7 травня, прем’єр Філіпп з профільними міністрами оприлюднили деталі застосування плану.

Ключова дата – 11 травня.

Головний барометр – це карта країни з департаментами, які позначатимуть червоним або зеленим кольором, в залежності від результатів боротьби із захворюванням і та його наслідками.

Цю карту оновлюватимуть щоденно на основі трьох показників.

Перший показник — це відсоток пацієнтів, які потрапляють до швидкої з підозрою на COVID-19, їх має бути не більше 6%.

Другий — кількість хворих у реанімації з коронавірусом, їх має бути не більше 60%. Та третій показник — можливості тестування.

Якщо всі ці показники не перевищуватимуть зазначені рамки, департамент стає зеленого кольору на карті і матиме послаблення обмежень.

Карта, зафіксована до застосування від 11 травня, є такою: вся Франція – зелена, окрім Паризького регіону, сходу (осередків епідемії) та заморського департаменту Майотта в Мозамбіцькій протоці.

Насправді відмінність між червоними і зеленими департаментами на ранок 11 травня буде не така вже й значна.

Зелені зможуть відкрити парки і середню школу. Червоні – ні.

На додачу уряд обіцяє з 11 травня довести кількість тестів до 700 тисяч на тиждень.

Багато це чи мало? Як на 67-мільйонну Францію, то це може видатися не так вже й багато.

Але за весь період кризи, до початку травня, у Франції було проведено всього 724 тисячі тестів.

Школа для окремих учнів

Від 11 травня передбачено чергову хвилю послаблень для всіх регіонів (як червоних, так і зелених).

Ключове з них – поступове відкриття освітніх закладів. Звичайно, з обмеженням фізичної присутності учнів у класах.

Зокрема, в дитячих садках в одній групі має бути не більше 10 дітей, в молодшій і середній школі – 15 на клас. Решта учнів продовжуватиме навчатися дистанційно.

До того ж середня школа має вдягнути маски. А старшокласників у закладах чекають лише в червні.

Такий план викликав недовіру і обурення викладачів.

Їх образив підхід до професії, що зводився до догляду за дітьми – вони угледіли в такому підході просто організацію догляду за молодшими дітьми в той час, як батьки мають повернутися на роботу.

Зрештою, уряд наголосив, що вихід з карантину має бути "пактом взаємодовіри", і що уряд дає тільки загальні напрямки, які мають бути адаптовані на місцях залежно від місцевих реалій.

Через це низка мерій відмовилися відкривати школи.

Зрештою, ті 10-15 місць на клас мають бути наперед зарезервовані за дітьми медичних працівників, а також тими учнями, які через брак можливостей (відсутність інтернету чи комп'ютера) випали з навчального процесу. Ця остання категорія оцінюється в 4% від усіх школярів.

Таким чином, Жан-Мішель Бланкер, міністр освіти, продовжує просувати ідею дистанційного навчання з мінімальним поверненням дітей у класи.

Якщо ж батьки мають можливість і бажання повернути дітей до школи, то школярі середніх класів у "зелених" департаментах зможуть повернутись до школи починаючи з 17 травня, а молодші класи і дитячі садки відкриють свої двері з 11-12 травня.

В автобус – із довідкою з роботи

Також з 11 травня почнуть відкриватися заклади продажу нехарчових товарів, перукарні, спортивні майданчики просто неба для індивідуальних видів спорту, бібліотеки та музеї з невеликими експозиціями, що не призводять до виникнення натовпів.

Ресторани та інші заклади харчування залишатимуться закритими як мінімум до червня (хоча деякі і працюють тільки на доставку додому чи на винос).

Усі установи мають підготуватися до того, щоби зменшити фізичні контакти і надати можливість для соціального дистанціювання. Наприклад, деякі перукарні працюватимуть з половиною робочих місць, але у дві зміни — з 7 до 15 і з 15 до 22 години.

Міністр праці закликав роботодавців з профспілками вирішити питання графіку роботи підприємств з метою уникнення годин пік на транспорті.

Окрім того, уряд просить продовжити дистанційну роботу для тих працівників, для кого це можливо. Тим, кому потрібно бути присутнім фізично на роботі і хто планує користуватися громадським транспортом, потрібно мати при собі довідку від працедавця з адресою роботи і з годинами праці робітника на підприємстві.

Самі транспорті компанії, такі як французька залізниця SNCF та їхні колеги з RATP (транспортна компанія метро та автобусних і трамвайних ліній Парижа зокрема), мають збільшити трафік, але сподіваються мати не більше 15% звичайного пасажиропотоку (транспорт продовжував працювати, але пасажиропотік під час карантину впав до 6%).

І звичайно, маски в транспорті будуть обов'язковими.

В потягах на довгі відстані буде продаватися тільки половина місць. До кінця травня кількість швидкісних потягів має досягти 30-40%.

Окрім того, уряд просить не пересуватись більше ніж на 100 км від домівки без нагальної потреби. Але 100 км – це значно краще, ніж 1 км, на який досі дозволялося відходити від дому раз на день пересічному французові.

Отже, в 2020 році французи планують провести відпустки недалеко. Це має допомогти підняти голову туризму, який не зможе прийняти традиційних іноземних туристів (для порівняння, у 2018 році Францію відвідало 89,4 мільйона іноземних туристів).

І звичайно, літній відпочинок пройде без розваг, адже всі збори більше 5 тисяч осіб заборонено, а фестивалі, на які так багата літня Франція, анульовано.

При пересуванні між країнами Шенгену вимагають додаткової інформації та мотивації поїздки.

Тритижневий експеримент

Такими є перші кроки до нормалізації життя в країні.

За три тижні, наприкінці травня – на початку червня уряд проаналізує результати послаблення обмежень.

Якщо кількість випадків захворювання збільшиться (більше департаментів почервоніють), тоді Франція повернеться до сильніших обмежень. Якщо показники нормалізуються, тоді введуть нові послаблення.

Між тим довіра до уряду – не на висоті.

Протягом цих місяців уряд часто сам собі заперечував у тому, що стосувалося використання масок, потребі в тестуванні населення та в комунікації навколо можливих ліків.

На сьогодні шість французів з десяти мають сумніви у здатності уряду ефективно вивести країну з карантину. 68% сумніваються в можливості гарантувати безпечні умови навчання дітей у школах.

Дві третини французів бажають вийти з карантину якнайшвидше, і лише третина надає перевагу продовженню ізоляції.

Уряд наполягає на тому, що вихід з карантину – це результат щоденної сумлінної праці кожного.

Найближчі три тижні покажуть, які результати принесе обрана стратегія.

Автор: Ольга Герасименко,

українська громада у Франції (Лімей, Паризький регіон)