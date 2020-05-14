Фінляндія відкрила початкові школи

У Фінляндії у рамках послаблення карантинних обмежень відновили навчання учні початкових шкіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У Фінляндії відновили навчання учні початкових шкіл – відповідно до рішення, ухваленого урядом 29 квітня. Органи охорони здоров’я разом з Міносвіти розробили спеціальні заходи безпеки, щоб зменшити ризик зараження.

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Школи можуть організувати навчання позмінно, щоб зменшити кількість дітей у класах. Крім того, потрібні будуть більш суворі правила гігієни та дотримання дистанції.

Муніципалітетам не дали можливості самостійно обирати, відкривати школи чи продовжувати дистанційне навчання.

Профспілка освітян OAJ виступала проти відкриття шкіл, вважаючи, що доречніше не відновлювати навчання до літніх канікул, тому що і діти, і вчителі пристосувалися до дистанційної роботи.

Місцева влада Савонлінни спершу закликала дітей, які нещодавно подорожували у район Гельсінкі та Кемі-Торніо, де фіксують найбільше випадків коронавірусу, не приходити до класів, але врешті відкликала цю рекомендацію.

В країні зареєстровано 6 145 підтверджених випадків коронавірусу, з них 91 виявили за останню добу. За даними на 13 травня, від коронавірусу у Фінляндії померли 284 осіб, дані за останню добу уточнюються.

Нагадаємо, цього тижня навчання у школах відновили також Швейцарія та Греція. Першою країною, яка відкрила школи після карантину, була Данія - там учні повернулися за парти ще 15 квітня.