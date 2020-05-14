У Фінляндії під час карантину стрімко зросло споживання алкоголю

Продажі алкогольних напоїв у Фінляндії у квітні зросли на 23% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Фінська національна монополія роздрібної торгівлі алкогольними напоями, Alko, повідомила, що продажі рожевого вина зросли на 40% у квітні, а червоного і білого на 35% і 28% відповідно.

Статистичні дані показують, що закриття через карантин барів, ресторанів, кафе і нічних клубів, яке триватиме до 31 травня, не зменшило споживання алкоголю.

В цілому, покупці зараз шукають товари в Інтернеті, а квітневі онлайн-продажі виросли на 110% в порівнянні з минулим роком.

В ЄС, Норвегії та Швейцарії люди у віці 15 років і старше споживають в середньому 11,3 літра алкоголю на рік, згідно зі звітом ВООЗ, опублікованим минулої осені.

Німці, чехи і литовці були найбільшими споживачами з більш ніж 13 літрів на рік. У Фінляндії середній показник трохи знизився до 10 літрів на рік.