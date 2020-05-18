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Уряд Іспанії затвердить виплату базового доходу для найбідніших

Понеділок, 18 травня 2020, 10:58

Уряд Іспанії планує наступного тижня затвердити програму надання базового доходу найбіднішим верствам людей, щоб допомогти їм витримати економічні наслідки епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це у понеділок в інтерв'ю радіостанції RNE сказав міністр соціального забезпечення Хосе Луїс Ескріва.

За його словами, уряд хоче схвалити рішення під час щотижневого засідання 26 травня. 

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Очікується, що до 1 мільйона сімей отримуватимуть виплати, що буде коштувати уряду від 3 до 3,5 мільярдів євро на рік.

Кабінет також вивчає можливість того, щоб прискорити виплату для близько 100 тисяч вразливих домогосподарств.

За даними джерел, базовий дохід буде становити мінімум 462 євро на людину і максимально 1 015 євро на сім'ю.

Через коронакризу кожному 5 іспанцю загрожує бідність з доходом менш ніж 8 871 євро на рік.

Наразі не відомо, коли розпочнуться виплати коштів.

Як повідомлялося, державний борг Італії зросте до 160% ВВП через коронавірусну кризу.



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Коронавірус Економічна криза Іспанія
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