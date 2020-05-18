Уряд Іспанії затвердить виплату базового доходу для найбідніших

Уряд Іспанії планує наступного тижня затвердити програму надання базового доходу найбіднішим верствам людей, щоб допомогти їм витримати економічні наслідки епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це у понеділок в інтерв'ю радіостанції RNE сказав міністр соціального забезпечення Хосе Луїс Ескріва.

За його словами, уряд хоче схвалити рішення під час щотижневого засідання 26 травня.

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Очікується, що до 1 мільйона сімей отримуватимуть виплати, що буде коштувати уряду від 3 до 3,5 мільярдів євро на рік.

Кабінет також вивчає можливість того, щоб прискорити виплату для близько 100 тисяч вразливих домогосподарств.

За даними джерел, базовий дохід буде становити мінімум 462 євро на людину і максимально 1 015 євро на сім'ю.

Через коронакризу кожному 5 іспанцю загрожує бідність з доходом менш ніж 8 871 євро на рік.

Наразі не відомо, коли розпочнуться виплати коштів.

Як повідомлялося, державний борг Італії зросте до 160% ВВП через коронавірусну кризу.





