Правительство Испании утвердит выплату базового дохода для самых бедных

Правительство Испании планирует на следующей неделе утвердить программу предоставления базового дохода бедным слоям населения, чтобы помочь им выдержать экономические последствия эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник в интервью радиостанции RNE сказал министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива.

По его словам, правительство хочет принять решение во время еженедельного заседания 26 мая.

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Ожидается, что до 1 миллиона семей будут получать выплаты, будет стоить правительству от 3 до 3,5 млрд евро в год.

Кабинет также изучает возможность того, чтобы ускорить выплату для около 100 000 самых уязвимых домохозяйств.

По данным источников, базовый доход будет составлять минимум 462 евро на человека и максимально 1015 евро на семью.

Из-за кризиса каждому пятому испанцу грозит бедность с доходом менее 8871 евро в год.

Пока не известно, когда начнутся выплаты.

Как сообщалось, государственный долг Италии вырастет до 160% ВВП в связи с коронавирусным кризисом.