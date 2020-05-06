Державний борг Італії зросте до 160% ВВП через коронавірусну кризу

Державний борг Італії цьогоріч зросте до майже 160% валового внутрішнього продукту, оскільки економіка скорочується через коронавірусну кризу.

Такий прогноз зробила Єврокомісія, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Очікується, що борг Італії цього року зросте до 158,9% ВВП, перш ніж незначно знизитися в 2021 році. Це дуже значне зростання, враховуючи, що в 2019 році борг складав 134,8% і це був найвищий рівень після Другої світової війни.

Оцінки Брюсселя похмуріші, ніж прогнози Італії. У кінці квітня Рим передбачив, що борг країни в цьому році зросте до 155,7%.

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У межах 27-ти членів Європейського Союзу коефіцієнт заборгованості Італії залишатиметься другим після Греції, яка, за прогнозами, зросте майже до 200% ВВП цього року. У 2021 році Комісія прогнозує, що італійський борг знизиться до 153,6% ВВП.

Комісія оцінила, що дефіцит країни в цьому році зросте до 11,1%, що значно перевищує дозволену в ЄС межу в 3%, яка, однак, була призупинена під час пандемії, щоб забезпечити необхідні додаткові витрати.

Комісія також зазначила, що всі 19 країн єврозони значно порушать перевищать поріг у 3% цього року, але прогнозується, що фіскальний розрив Італії буде найбільшим у блоці, який у середньому матиме дефіцит у 8,5%.

Рекордний розрив Італії пояснюється більшими витратами, меншими доходами та величезним ударом по виробництву цього року, оскільки заводи та магазини були закриті тривалий час через карантин.

Брюссель прогнозує падіння ВВП Італії на 9,5% і 2021 року на 6,5%. В рамках блоку очікується, що тільки Греція матиме гірший спад, ніж Італія, при прогнозованому падінні обсягу виробництва на 9,7%. Прогнозується, що ВВП Іспанії знизиться на 9,4%. Середнє падіння в зоні євро очікується у 7,7%.

Прогноз Комісії ґрунтується на очікуваннях, що Італія почне знову зростати вже у другій половині цього року, компенсуючи падіння ВВП на 18% у перші шість місяців року.