У Фінляндії вирішили не закривати школи зі спалахом коронавірусу

У Фінляндії вирішили не зачиняти школи, у яких після повернення з дистанційного навчання у деяких учнів та персоналу виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У Фінляндії вирішили не закривати школи, у яких, після повернення з дистанційного навчання, виявили випадки коронавірусу. Йдеться про дві школи у Гельсінкі та одну у Порвоо.

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Як розповіла Лііса Похйолайнен, представниця органів освіти Гельсінкі, у двох школах столиці виявили по одному випадку. В одній з них після цього перевели на домашній карантин одного учня та двох представників персоналу, в іншій – 14 учнів та чотирьох працівників персоналу школи.

У Порвоо, де підтвердився коронавірус в одного з учнів, на дистанційне навчання перевели 17 учнів та 4 вчителів.

Решта продовжили навчання у звичайному режимі, із заходами безпеки.

Нагадаємо, фінські учні початкової школи повернулися з дистанційного навчання 14 травня. Органи охорони здоров’я разом з Міносвіти розробили спеціальні заходи безпеки, щоб зменшити ризик зараження. Муніципалітетам не дали можливості самостійно обирати, відкривати школи чи продовжувати дистанційне навчання.

Профспілка освітян OAJ виступала проти відкриття шкіл, вважаючи, що доречніше не відновлювати навчання до літніх канікул, тому що і діти, і вчителі пристосувалися до дистанційної роботи.

З початку епідемії у Фінляндії підтвердили 6347 випадків зараження коронавірусом, померли 298 осіб.

Як повідомляють органи охорони здоров’я Фінляндії, коефіцієнт відтворювання вірусу (R value), який позначає, скільки в середньому людей інфікує один хворий, зараз коливається між 0.60–0.85. Це означає, що кількість заражень не зростає.