У Франції знову закрили низку шкіл після виявлення випадків коронавірусу

У Франції знову закрили більше 50 шкіл після виявлення нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Більше 50 французьких шкіл, відновивши роботу минулого понеділка, змушені були знову зачинитися після того, як серед їхніх учнів або персоналу виявили нові випадки коронавірусу або підозри на коронавірус.

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Наприклад, в одній зі шкіл Ніцци коронавірус підтвердився у 10-річного учня. Зараз тести проходять усі однокласники та вчителі, які контактували з ним. Школа проведе посилену дезінфекцію і залишиться зачиненою до 28 травня.

У кількох школах у регіоні Нова Аквітанія на заході країни коронавірус виявили в окремих працівників персоналу, які, втім, зовсім не контактували з учнями. З міркувань безпеки, заклади вирішили знову перевести на дистанційне навчання.

Як повідомляє Le Figaro, міністр освіти Жан-Мішель Бланке сьогодні вранці повідомив, що загалом у 40 тисячах шкіл, які відновили роботу минулого понеділка, виявили 70 випадків коронавірусу. Усі такі заклади знову зачинили.

Цього понеділка у Франції у рамках наступного послаблення карантину відновлюють навчання учні середньої школи – близько 150 тисяч дітей. Це стосується лише шкіл "зеленої зони" - регіонів з кращою епідеміологічною ситуацією. Усім їм потрібно буде носити маски.

Нагадаємо, минулого тижня Франція почала послаблення карантину, запровадженого для стримування епідемії коронавірусу. Детальніше про те, як країна планує повертатися до нормального життя, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.