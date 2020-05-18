В Финляндии решили не закрывать школы со вспышкой коронавируса

В Финляндии решили не закрывать школы, в которых после возвращения с дистанционного обучения у некоторых учеников и персонала обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В Финляндии решили не закрывать школы, в которых, по возвращении с дистанционного обучения, обнаружили случаи коронавируса. Речь идет о двух школах в Хельсинки и одной в Порвоо.

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Как рассказала Лииса Похйолайнен, представительница органов образования Хельсинки, в двух школах столицы обнаружили по одному случаю. В одной из них после этого перевели на домашний карантин одного ученика и двух представителей персонала, в другой - 14 учеников и четырех работников персонала школы.

В Порвоо, где подтвердился коронавирус у одного из учеников, на дистанционное обучение перевели 17 учеников и 4 учителей.

Остальные продолжили обучение в обычном режиме, с мерами безопасности.

Напомним, финские ученики начальной школы вернулись с дистанционного обучения 14 мая. Органы здравоохранения совместно с Минобразования разработали специальные меры безопасности, чтобы уменьшить риск заражения. Муниципалитетам не дали возможности самостоятельно выбирать, открывать школы или продолжать дистанционное обучение.

Профсоюз работников образования OAJ выступала против открытия школ, считая, что уместнее не возобновлять учебу до летних каникул, потому что и дети, и учителя приспособились к дистанционной работе.

С начала эпидемии в Финляндии подтвердили 6347 случаев заражения коронавирусом, умерли 298 человек.

Как сообщают органы здравоохранения Финляндии, коэффициент воспроизводства вируса (R value), который обозначает, сколько в среднем человек инфицирует один больной, сейчас колеблется между 0.60-0.85. Это означает, что количество заражений не растет.