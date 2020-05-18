Парламент Хорватії оголосив про саморозпуск

Депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vecernij list.

За рішення проголосували 105 депутатів при необхідному мінімумі у 76 голосів. Вісім депутатів проголосували проти розпуску парламенту, а чотири утрималися.

"Я хотів би подякувати всім за співпрацю і вважаю, що ви всі працювали на користь громадян Хорватії. Я вважаю, що всі ми працювали в інтересах громадян і що нас пам’ятатимуть за прийняті рішення, а також за те, як ми працювали під час цих особливих обставин, тому що ми були одним з небагатьох європейських парламентарів, які продовжували працювати", - сказав спікер парламенту Гордан Яндрокович.

Пропозицію про розпуск парламенту висунула правляча коаліція. Прем'єр-міністр Хорватії і лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ) Андрей Пленкович раніше заявляв, що партія зможе знову отримати підтримку виборців і розраховує сформувати коаліцію з нинішніми партнерами.

Очікується, що президент Зоран Міланович оголосить дату виборів цього тижня відповідно до своїх повноважень. Можливі чотири дати: 21 червня, 28 червня, 5 липня та 12 липня.