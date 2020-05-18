Парламент Хорватии объявил о самороспуске

Депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernij list.

За решение проголосовали 105 депутатов при необходимом минимуме в 76 голосов. Восемь депутатов проголосовали против роспуска парламента, а четыре воздержались.

"Я хотел бы поблагодарить всех за сотрудничество и считаю, что вы все работали в пользу граждан Хорватии. Я считаю, что все мы работали в интересах граждан и нас будут помнить за принятые решения, а также за то, как мы работали во время этих особых обстоятельств, потому что мы были одним из немногих европейских парламентов, которые продолжали работать", - сказал спикер парламента Гордан Яндрокович.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.

Ожидается, что президент Зоран Миланович объявит дату выборов на этой неделе соответствии со своими полномочиями. Возможные четыре даты: 21 июня, 28 июня, 5 июля и 12 июля.