У понеділок, 18 травня, парламент Хорватії планує оголосити про саморозпуск. Про це домовилися політичні сили, що входять до правлячої коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Vijesti.

"Після засідання лідерів фракцій та партій парламентської більшості я можу повідомити громадськості, що всі учасники парламентської більшості вирішили запропонувати парламенту саморозпуститися у понеділок, 18 травня", - повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ).

"Ми хочемо, як основна партія у цій коаліції, після внутрішньопартійних виборів та великої довіри до наших нових лідерів, отримати нову довіру хорватських виборців. Це наша мета. Ми віримо, що цей момент підходить", - зазначив Пленкович, маючи на увазі позитивну тенденцію подолання епідемії коронавірусу.

Він висловив переконання, що партія зможе знову отримати підтримку виборців, та додав, що у демократіях "є нормальною практикою, коли парламентська більшість обирає влучний момент для оголошення виборів".

Голосування, на якому оголосять про саморозпуск, має відбутися у понеділок.

"Опозиція з першого дня зробила все можливе, щоб підірвати роботу цього уряду, цієї коаліції… Вони просили про вибори, висловлювали недовіру і так далі, і тепер виглядає дивно, що вони не підняли руки за те, чого вони хотіли останні 4 роки", - заявив прем’єр, коментуючи критику опозиції.

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Після перемоги HDZ на виборах, Пленкович розраховує сформувати коаліцію з нинішніми партнерами. "Це була дуже гарна співпрація… Якщо наших партнерів знову оберуть і вони захочуть з нами сформувати парламентську більшість, ми будемо готові до цього", - зазначив Пленкович.

Згідно із законом, президент країни Зоран Міланович зможе призначити нові парламентські вибори на 21 чи 28 червня або на 5 чи 12 липня: голосування має відбутися не раніше, ніж через 30 днів після розпуску парламенту, але не пізніше 60 днів з дня припинення його роботи.



Нагадаємо, Хорватія зараз вперше у своїй історії головує у Раді ЄС – разом з Фінляндією та Румунією. Їхнє співпрезидентство розпочалося 1 січня і завершується 30 червня 2020 року.