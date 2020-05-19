У Франції визначили орієнтовну дату місцевих виборів

У Франції орієнтовно визначили дату другого туру місцевих виборів, перенесеного у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde та Le Figaro.

Сьогодні наукова рада оприлюднила свій висновок щодо безпечності проведення другого туру місцевих виборів у Франції, який мав стати визначальним фактором для рішення уряду щодо нових дат організації виборів.

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Вибори мають відбутися в окремих містах, де результати першого туру, проведеного 15 березня, не стали вирішальними – це близько 5000 громад. Другий тур мав відбутися 22 травня, але був відкладений у зв’язку із запровадженням надзвичайного стану через епідемію коронавірусу.

У висновку зазначається, що науковці не заперечують проти проведення другого туру місцевих виборів у червні, але за 15 днів до дати голосування потрібна буде повторна оцінка епідеміологічної ситуації.

"Наразі ще рано оцінювати, якою буде ситуація з циркуляцією SARS-CoV-2 у червні 2020 року. Перші оцінки будуть можливі не раніше, ніж за декілька тижнів. І ці нові оцінки можуть знову спричинити переривання виборчого процесу", - зазначають у висновку.

Зазначається також, що якщо вибори будуть організовані, порядок проведення кампанії потрібно суттєво змінити, з урахуванням нових реалій.

Найбільш імовірні дати другого туру місцевих виборів – 21 або 28 червня.

До сьогодні в уряді чекали на висновок науковців. У середу мають відбутися консультації, щоб досягти широкого політичного консенсусу щодо дати. Прем’єр також розглядає можливість передати відповідальність за це рішення парламенту, скориставшись статтею 50-1 Конституції.

За проведення другого туру у червні виступають 36 мерів (більшість – лідери перегонів), серед яких мер Парижу Анн Ідальго, мер Ніцци Крістіан Естрозі та мер Бордо Ніколя Флоріан.

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