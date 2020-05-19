Во Франции определили ориентировочную дату местных выборов

Во Франции ориентировочно определили дату второго тура местных выборов, перенесенного в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde и Le Figaro.

Сегодня научный совет обнародовала свое заключение о безопасности проведения второго тура местных выборов во Франции, который должен был стать определяющим фактором для решения правительства относительно новых дат организации выборов.

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Выборы должны состояться в отдельных городах, где результаты первого тура, состоявшегося 15 марта, не стали решающими - это около 5000 общин. Второй тур должен был состояться 22 мая, но был отложен в связи с введением чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

В заключении отмечается, что ученые не возражают против проведения второго тура местных выборов в июне, но за 15 дней до даты голосования потребуется повторная оценка эпидемиологической ситуации.

"Сейчас еще рано оценивать, какой будет ситуация с циркуляцией SARS-CoV-2 в июне 2020 года. Первые оценки будут возможны не раньше, чем через несколько недель. И эти новые оценки могут снова вызвать прерывание избирательного процесса", - отмечают в заключении.

Отмечается также, что если выборы будут организованы, порядок проведения кампании нужно существенно изменить, с учетом новых реалий.

Наиболее вероятные даты второго тура местных выборов - 21 или 28 июня.

До сих пор в правительстве ждали вывод ученых. В среду должны состояться консультации, чтобы достичь широкого политического консенсуса относительно даты. Премьер также рассматривает возможность передать ответственность за это решение парламента, воспользовавшись статьей 50-1 Конституции.

За проведение второго тура в июне выступают 36 мэров (большинство - лидеры гонки), среди которых мэр Парижа Анн Идальго, мэр Ниццы Кристиан Эстрози и мэр Бордо Николя Флориан.

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