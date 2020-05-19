В Італії відновилося зростання смертності і числа нових заражень коронавірусом

В Італії протягом останньої доби знову збільшилось число померлих від коронавірусу, побільшало і нових випадків зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулу добу померли 162 людини. Це істотно більше, ніж у понеділок, коли число померлих склало 99 і вперше з початку карантину було меншим за 100.

Збільшилась і кількість нових випадків коронавірусу – за минулу добу вірус виявили у 813 людей, тоді як напередодні повідомлялося про 451 новий випадок.

Втім число активних випадків коронавірусу продовжує знижуватися. Наразі в Італії нараховується 65 129 осіб з коронавірусом – це на 1424 менше, ніж вчора.

За минулу добу з лікарень виписали 2075 осіб, всього видужань вже 129 401.

З початку епідемії в Італії коронавірус виявили у 226 699 людей.

Нагадаємо, після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.