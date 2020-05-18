В Італії нові послаблення карантину: відкрилися бари, ресторани і перукарні

Після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Італія першою у Європі запровадила вкрай жорсткі карантинні обмеження ще у першій декаді березня. 18 травня у країні починає діяти друга фаза послаблення карантину.

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Заклади знову можуть працювати за умови дотримання жорстких норм дистанції та правил гігієни. Губернатори та мери можуть адаптувати правила під потреби регіонів.

Людям, у кого температура перевищує 37,5, не слід виходити з дому. Літнім людям і тим, хто страждає хронічними захворюваннями, рекомендують виходити лише за крайної потреби.

У громадських місцях обов’язкові маски. У місцях придбання їжі та одягу - одноразові рукавички. На вході до торгових центрів вимірюють температуру.

Собор Святого Петра також відкрився для відвідувачів, Папа Франциск провів месу біля поховання Івана Павла ІІ, під час якої були присутні 30 осіб.

Документи про підтвердження невідкладної мети поїздки повинні заповнювати ті, хто виїздить за межі регіону.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.