Італія проти "чорних списків" та двосторонніх угод для відкриття туризму

Італія виступає проти двосторонніх домовленостей між країнами Євросоюзу для відкриття туризму і закликає до загального підходу при відкритті кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"З 3 червня ми зможемо подорожувати по італійських регіонах і готові безпечно приймати європейських громадян, які хочуть провести свою відпустку в нашій країні, як це відбувається щороку. Наші структури готові", - заявив Ді Майо.

Він також сказав, що в європейських країнах не повинно бути "чорних списків".

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"Якщо ми не змінимо напрямок найближчим часом, це буде мати серйозні наслідки для туристичного сектора у всіх європейських країнах", - сказав міністр, додавши, що "двосторонні угоди про туристичні потоки суперечать духу ЄС".

Ді Майо додав, що Італія буде надавати всім країнам щотижневий звіт про ситуацію в кожному регіоні.

Європейська комісія нещодавно представила свої рекомендації щодо канікул цього літа, наголосивши на необхідності узгоджених правил і недопущення дискримінації громадян ЄС через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, 11 держав Європейського Союзу погодили низку правил щодо того, як створити безпечні умови для проведення літньої відпустки у Європі на тлі пандемії коронавірусу.

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