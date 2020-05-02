В Іспанії всіх зобов’яжуть носити маски у громадському транспорті

З 4 травня в Іспанії всі будуть зобов’язані носити маски у громадському транспорті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Міра, яка досі була лише рекомендацією, стане обов'язковою для поїздок на роботу на метро або міському чи міжміському автобусі.

Щоб зробити цю вимогу можливою, прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд займеться безпосереднім розподілом шести мільйонів масок. Крім того, він поставить ще сім мільйонів іспанській федерації муніципалітетів і провінцій. Нарешті, ще півтора мільйона будуть надані таким організаціям, як "Карітас" або Червоний Хрест .

Санчес також оголосив, що він збирається запустити фонд у розмірі 16 мільярдів євро для автономних спільнот, про що більшість регіональних керівників просили його 26 квітня.

Санчес також підтвердив, що наступної середи, 6 травня, він попросить пленарне засідання Конгресу депутатів про нове продовження надзвичайного стану ще на 15 днів. Цього разу вперше немає гарантії, що парламент його підтримає.

Як повідомлялося, від цієї суботи іспанцям дозволили прогулянки і заняття спортом на відкритому повітрі.