Іспанцям вперше за 49 днів дозволили займатись спортом на вулиці

Бігуни, велосипедисти та серфери по всій Іспанії вийшли з своїх будинків рано вранці в суботу, оскільки дорослим вперше за сім тижнів дозволили займатися спортом на вулиці на тлі послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вражена одним з найстрашніших у світі спалахів COVID-19, Іспанія в березні ввела заходи суворої ізоляції, обмеживши більшу частину власними домівками.

Спортивні вправи та рекреаційні прогулянки були заборонені, оскільки влада намагалася зупинити поширення хвороби і прагнула полегшити тягар на систему охорони здоров'я.

Попри те, що парки лишаються закритими, людям дозволили бігати і їздити вулицями.

З 6.00 до 10.00, а також з 20.00 до 23.00 дозволені заняття спортом для людей старше 14 років, в той час як для осіб старше 70 років відповідні зміни триватимуть з 10.00 до 12.00 і з 19.00 до 20.00.

Прем'єр-міністр Педро Санчес закликав людей дотримуватися рекомендацій щодо соціального дистанціювання і діяти з обережністю.

"Сьогодні ми робимо новий крок у заходах щодо полегшення карантину, але ми повинні зробити це з обережністю і відповідальністю. Вірус нікуди не подівся", - заявив він.

У суботу вранці мешканці Барселони попрямували на набережну - гуляти і бігати

Оскільки рівень інфікування знизився, уряд Санчеса переключив свою увагу на поступове відновлення роботи країни і відродження сильно постраждалої економіки.

У минулі вихідні дітям до 14 років дозволили виходити на годину в день під наглядом дорослих.

Як заявляв Санчес, його уряд очікує, що Іспанія перейде до "нової нормальності" в кінці червня.

Читайте також - Черги, готелі та "кутки для кашлю": яким буде життя у посткарантинній Європі