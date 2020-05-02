В Испании всех обяжут носить маски в общественном транспорте

С 4 мая в Испании все будут обязаны носить маски в общественном транспорте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Мера, которая до сих пор была лишь рекомендацией, станет обязательным для поездок на работу на метро или городском или междугороднем автобусе.

Чтобы сделать это требование возможной, премьер Испании Педро Санчес объявил, что правительство займется непосредственным распределением шести миллионов масок. Кроме того, он поставит еще семь миллионов испанской федерации муниципалитетов и провинций. Наконец, еще полтора миллиона будут предоставлены таким организациям, как "Каритас" или Красный Крест .

Санчес также объявил, что он собирается запустить фонд в размере 16 миллиардов евро для автономных сообществ, что большинство региональных руководителей просили его 26 апреля.

Санчес также подтвердил, что в следующую среду, 6 мая, он попросит пленарное заседание Конгресса депутатов о новом продлении чрезвычайного положения еще на 15 дней. В этот раз впервые нет гарантии, что парламент его поддержит.

Как сообщалось, от этой субботы испанцам разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.