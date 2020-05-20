Парламент Угорщини заборонив змінювати в документах стать, вказану при народженні

Парламент Угорщини прийняв закон, який забороняє трансгендерним чоловікам і жінкам змінювати в офіційних документах зазначену при народженні статеву приналежність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ініційований партією влади "Фідес" закон підтримали 133 депутати, 57 проголосували проти.

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Згідно з ухваленим рішенням, у свідоцтвах про народження, шлюб і смерті замість слова "стать" буде термін "стать при народженні".

В уряді заявили, що рішення "зареєструвати біологічну стать дітей у своїх свідоцтвах про народження дитини не впливає на право чоловіків і жінок вільно відчувати та реалізувати свою особистість так, як вони хочуть".

Правозахисні групи побоюються, що ухвалене рішення погіршить дискримінацію громадян ЛГБТК. Один депутат від опозиції заявив, що закон є "злом".

Закон ще має підписати президент Янош Адер, також член "Фідес". Правозахисники кажуть, що намагатимуться переконати його цього не робити.

Більшість країн Європейського Союзу дозволяють змінювати офіційні документи, щоб відповідати гендерній ідентичності.