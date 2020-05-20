Парламент Венгрии запретил менять в документах пол, указанный при рождении

Парламент Венгрии принял закон, запрещающий трансгендерным мужчинам и женщинам менять в официальных документах указанную при рождении половую принадлежность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инициированный партией власти "Фидес" закон поддержали 133 депутата, 57 проголосовали против.

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Согласно принятому решению, в свидетельствах о рождении, браке и смерти вместо слова "пол" будет термин "пол при рождении".

В правительстве заявили, что решение "зарегистрировать биологический пол детей в своих свидетельствах о рождении ребенка не влияет на право мужчин и женщин свободно чувствовать и реализовать свою личность так, как они хотят".

Правозащитные группы опасаются, что принятое решение ухудшит дискриминацию граждан ЛГБТК. Один депутат от оппозиции назвал закон "злом".

Закон еще должен подписать президент Янош Адер, также член "Фидес". Правозащитники говорят, что попытаются убедить его этого не делать.

Большинство стран Европейского Союза позволяют менять официальные документы, чтобы соответствовать гендерной идентичности.