Естонія дозволить невеликі масові заходи з 1 червня

Уряд Естонії анонсував наступний етап послаблення карантину з 1 червня. Зокрема, планують дозволити невеликі масові заходи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це оголосив прем'єр-міністр країни Юрі Ратас.

Уряд Естонії розкрив деталі наступних послаблень карантину, запровадженого для стримування епідемії коронавірусу.

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"Як і раніше, ми керувалися оцінками поточної ситуації вченою радою та впливом можливих послаблень", - зазначив прем'єр.

Якщо поширення вірусу не збільшиться, Естонія перейде до наступного етапу виходу з карантину 1 червня. З цього дня будуть дозволені:

- масові заходи – концерти, фестивалі, кінопокази, конференції, ярмарки тощо. Водночас, люди зобов’язані дотримуватися дистанції за принципом "2+2" - не більше двох людей поруч, на відстані не менше 2 метрів від інших людей. У приміщеннях наповненість залів має бути не більшою 50%, а загальна кількість учасників – не більшою 50. У заходах просто неба може брати участь до 100 людей.

- відвідання музеїв і виставок.

- робота закладів громадського харчування, також з дотриманням правила "2+2" та наявністю дезінфікуючих засобів. Барам та ресторанам дозволять знову продавати алкоголь після 22:00.

- робота казино та залів гральних автоматів – за умови не більше 50 людей у залі, та не більше 50% місткості залу і наявності дезінфікуючих засобів.

Якщо після цього послаблення ситуація не погіршиться, з 1 липня дозволять спортивні змагання. Для глядачів теж буде діяти правило "2+2". Для заходів у приміщенні діятиме обмеження на 50% наповненості та не більше 500 учасників загалом, на відкритому повітрі – до 1000 учасників.

Нагадаємо, з 15 травня Естонія, Латвія та Литва відкрили кордони для своїх громадян, а на початку тижня уряд Естонії оголосив про дозвіл на відновлення пасажирського авіасполучення з Данією.