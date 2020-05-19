Естонія відновлює авіасполучення з Данією, призупинене у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це оголосив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.

"Ми сподівалися, що ситуація з поширенням COVID-19 до понеділка достатньо покращиться для того, щоб зняти обмеження на польоти між нашими країнами. І завдяки зусиллям уряду Данії, ці сподівання виправдалися… Понеділковий рейс із Таллінна до Копенгагена був скасований авіакомпанією, але я сподіваюся, що перші рейси відбудуться у найближчі дні", - зазначив міністр.

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Він додав, що подальші рішення щодо відновлення авіасполучення будуть ґрунтуватися на поточній ситуації з поширенням вірусу і Естонія застосовуватиме однаковий підхід до усіх країн.

Міністр також висловив сподівання, що масштабні послаблення щодо перетину внутрішніх кордонів у межах ЄС розпочнуться у першій половині червня.

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Нагадаємо, в неділю в Естонії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу 12 березня. Продовжить діяти надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я та окремі заходи безпеки для протидії поширенню вірусу.

Минулої п’ятниці, 15 травня, Естонія, Латвія та Литва відкрили внутрішні кордони для своїх громадян. До цієї так званої "Балтійської бульбашки" хочуть залучити також Фінляндію.

За останню добу в країні виявили 8 нових хворих на коронавірус. Госпіталізовані наразі 44 хворих. З початку епідемії, в Естонії виявили 1791 підтверджених випадків коронавірусу. 64 хворих померли, понад 1400 - одужали.