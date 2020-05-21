У Данії відкривають музеї, зоопарки і школи старших класів

Уряд Данії схвалив перехід до другої фази скасування карантинних обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Відсьогодні дозволено відкрити музеї, театри, художні галереї, кінотеатри, акваріуми, зоопарки та ботанічні сади.

Проте, перераховані установи не відкриються одномоментно, вони повинні підготуватися для прийому відвідувачів з урахуванням рекомендацій органів охорони здоров'я. Наприклад, зоопарк Копенгагена оголосив, що відкриється тільки в суботу.

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Данський кордон буде як і раніше тимчасово закритий, але з понеділка розширюється список так званих "визнаних цілей в'їзду в Данію".

Це означає, що люди, які постійно проживають в інших скандинавських країнах і Німеччині, можуть в'їжджати в країну, якщо вони, наприклад, є власниками заміських будинків або мають у Данії подругу, наречену або бабусю з дідусем. Крім того, діловим людям також дозволяється подорожувати по країні і з країни.

З 27 травня можуть бути відкриті середні школи, центри освіти для дорослих і мовні центри. Це означає, що школярі у віці від 16 до 19 років можуть повернутися в школу до літніх канікул.

Вечірні, музичні та культурні школи, а також відкриті парки розваг і літні розваги для дітей і молоді також можуть бути відкриті.

Трьом регіонах дозволили знову відкрити державний сектор, крім регіону Зеландія, де ризик зараження вище, ніж в інших.

Нагадаємо, Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину.

Детальніше про ситуацію в Данії у статті: Заражені та щасливі: як Данії вдалося вгамувати коронавірус