Эстония разрешит небольшие массовые мероприятия с 1 июня

Правительство Эстонии анонсировало следующий этап ослабления карантина с 1 июня. В частности, планируется разрешить небольшие массовые мероприятия.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом объявил премьер-министр страны Юри Ратас.

Правительство Эстонии раскрыло детали следующих послаблений карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса.

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"Как и раньше, мы руководствовались оценками текущей ситуации ученым советом и влиянием возможных послаблений", - отметил премьер.

Если распространение вируса не увеличится, Эстония перейдет к следующему этапу выхода из карантина 1 июня. С этого дня будут разрешены:

- массовые мероприятия - концерты, фестивали, кинопоказы, конференции, ярмарки и тому подобное. В то же время люди обязаны соблюдать дистанцию ​​по принципу "2 + 2" - не более двух человек рядом, на расстоянии не менее 2 метров от других людей. В помещениях наполненность залов должна быть не более 50%, а общее количество участников - не более 50. В мероприятиях под открытым небом может участвовать до 100 человек.

- посещение музеев и выставок.

- работа общепита, а также с соблюдением правила "2 + 2" и наличием дезинфицирующих средств. Барам и ресторанам позволят снова продавать алкоголь после 22:00.

- работа казино и залов игровых автоматов - при условии не более 50 человек в зале, но не более 50% вместимости зала и наличии дезинфицирующих средств.

Если после этого послабления ситуация не ухудшится, с 1 июля позволят спортивные соревнования. Для зрителей тоже будет действовать правило "2 + 2". Для мероприятий в помещении будет действовать ограничение на 50% наполненности и не более 500 участников в общем, на открытом воздухе - до 1000 участников.

Напомним, с 15 мая Эстония, Латвия и Литва открыли границы для своих граждан, а в начале недели правительство Эстонии объявило о разрешении на восстановление пассажирского авиасообщения с Данией.