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Вибори у Польщі: підтримка Дуди суттєво обвалилась

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:53

Останній результат опитувань у Польщі свідчить, що підтримка президента Анджея Дуди за останній місяць знизилася на 20 відсоткових пунктів. 

Опитування провела агенція Kantar, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

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Якби президентські вибори відбулися цієї неділі, Анджей Дуда міг би розраховувати на 39% підтримки. 

На другому місці мер Варшави Рафал Тшасковський,  головний кандидат від опозиції, який може розраховувати на 18%. 

Значне збільшення підтримки, до 15%, спостерігається у антисистемного кандидата Шимона Головні - на 8 відсоткових пунктів більше, ніж у квітні.

Таким чином знадобиться другий тур виборів, у якому опитування віддають перемогу Анджею Дуді. 

Понад 78% респондентів заявили про готовність взяти участь у голосуванні.

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В уряді Польщі планують провести президентські вибори 28 червня

Президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції. 

В уряді тепер планують провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.

Політологи розраховували, що вибори пройдуть 12 липня.

Детальніше про це читайте у статті Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента

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