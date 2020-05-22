Выборы в Польше: поддержка Дуды существенно обвалилась

Последние результаты опросов в Польше показывают, что поддержка президента Анджея Дуды за последний месяц снизилась на 20 процентных пунктов.

Опрос провело агентство Kantar, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, Дуда мог бы рассчитывать на 39% поддержки.

На втором месте - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, главный кандидат от оппозиции, который может рассчитывать на 18%.

Значительное увеличение поддержки, до 15%, наблюдается у антисистемного кандидата Шимона Головни - на 8 процентных пунктов больше, чем в апреле.

Таким образом понадобится второй тур выборов, в котором опрос отдают победу Анджею Дуде.

Более 78% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании.

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Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - в связи с эпидемической ситуацией и сопротивлением оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента