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Выборы в Польше: поддержка Дуды существенно обвалилась

Пятница, 22 мая 2020, 11:53

Последние результаты опросов в Польше показывают, что поддержка президента Анджея Дуды за последний месяц снизилась на 20 процентных пунктов.

Опрос провело агентство Kantar, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

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Если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, Дуда мог бы рассчитывать на 39% поддержки.

На втором месте - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, главный кандидат от оппозиции, который может рассчитывать на 18%.

Значительное увеличение поддержки, до 15%, наблюдается у антисистемного кандидата Шимона Головни - на 8 процентных пунктов больше, чем в апреле.

Таким образом понадобится второй тур выборов, в котором опрос отдают победу Анджею Дуде.

Более 78% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании.

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Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - в связи с эпидемической ситуацией и сопротивлением оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента

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