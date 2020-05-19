Польський Зеленський: як антисистемний кандидат отримав шанс на виборах президента

Якби вибори президента в Республіці Польща відбулися, як очікувалося, 10 травня, то компанію чинному президенту Анджею Дуді з високою імовірністю склав би "польський Зеленський" – незалежний кандидат Шимон Головня.

43-річний журналіст і шоумен напередодні дня голосування міг би розраховувати на підтримку 19,2%, суттєво випереджаючи кандидатів від "традиційної" опозиції.

Порівняння із Зеленським невипадкове – сам Головня залюбки порівнює себе з українським президентом.

Та чи подібна сьогоднішня польська ситуація до України річної давнини? Чи не виявиться Головня "каліфом на годину", чий рейтинг може так саме швидко піти донизу? А якщо ні, то чого тоді варто очікувати від Польщі?

Спробуємо розібратися.

Від монастиря до ЗМІ

Шимон Головня народився 3 вересня 1976 року в Білостоці — місті на північному сході Польщі, неподалік від кордону з Білоруссю.

Його батько, Войцех Головня, у 1980-х роках був активістом професійної спілки "Солідарність" у Білостоці, на перших вільних місцевих виборах 1990 року став міським райцем (депутатом міської ради), а потім — віцепрезидентом Білостоку.

Натомість його син не показував схильності до політики чи активізму. Після закінчення школи Шимон знявся в польській короткометражній драмі "Людина з тіні", що побачила світ у 1995 році. В цій кінострічці Головня зіграв роль гімназиста з трагічною долею Богдана П’ясецького — сина польського політика і публіциста Болеслава П’ясецького, досить контроверсійної в польській історії особистості.

Після того, хоча досвіду в кіно у Головні більше не було, проте участь у телевізійних проєктах мала місце протягом досить тривалого періоду життя.

І хоча Головня розпочав свою кар’єру як журналіст, він розглядав інший спосіб життя — духовний.

Так, ще з дитинства він виявляв схильність йти по духовному шляху. Двічі перебував у новіціаті (тобто був послушником) Ордену Домініканців. Перший раз він покинув його за станом здоров’я, а вдруге вирішив, що це — не його покликання.

Замість цього він переїхав на навчання до Варшави, де вивчав психологію в Університеті соціальних та гуманітарних наук.

У період з 1997 по 2000 рік Головня був редактором відділу культури в "Gazeta Wyborcza", а в 2001-2004 роках — оглядачем та редактором соціального відділу в "Newsweek Polska". У 2005 році був заступником головного редактора тижневика "Ozon". Пізніше працював у "Rzeczpospolitа" на посаді редактора "Plus Minus".

З 2008 року виступав у ролі ведучого програми "Маю талант!", де показав, що полюбляє телебачення та учасників, а також те, що має гарне почуття гумору. Його дует з Марцином Прокопом був одним з найулюбленіших на телебаченні. Наприкінці листопада 2019 року журналіст оголосив, що залишає шоу.

Певне, досвід перебування у католицькому Ордені дався взнаки. Адже вже будучи журналістом, Шимон Головня опублікував багато книг на релігійну і соціальну тематику.

Головня також відомий значною благодійною діяльністю — у 2013 році заснував фонд "Kasisi", який зосереджується на управлінні дитячим будинком в Замбії, а у 2014 році — фонд "Добра фабрика", який організовує допомогу мешканцям таких країн, як Бангладеш, Руанда та Сенегал.

Шлях у політику

8 грудня 2019 року Шимон Головня в Гданському театрі Шекспіра офіційно оголосив про участь у виборах президента Республіки Польща у 2020 році, ставши першим кандидатом, який зробив це офіційно.

Важливо розуміти політичну позицію Головні, включно із зовнішньополітичним аспектом. Адже Головня є потенційним очільником держави, що є сусідом та стратегічним партнером України.

Під час пресконференції, організованої 7 лютого, Головня презентував свою офіційну передвиборчу програму. Він опублікував її у вигляді книги під назвою "Бачення та особливості президентства".

Програма складається з чотирьох основних напрямків: безпека, охорона довкілля, соціальна солідарність, самоврядування та громадянська діяльність.

Досить важливими її ідеями можна назвати такі: повна відмова Польщі від вугілля до 2050 року; жодних змін до закону про аборти; співпраця з ЄС і НАТО; стабілізація кадрової ситуації в армії; створення польсько-українського інституту соціального та історичного діалогу тощо.

Щодо міжнародного контексту, то ще до презентації своєї програми Головня, даючи інтерв’ю одному з польських видань, на запитання про те, як потрібно формувати відносини з Російською Федерацією, відповів, що "це також питання до Росії". Після чого розкритикував заяви її очільника Володимира Путіна щодо Польщі та спроби створити абсолютно нову історію не лише Польської держави, а й Європи.

У цьому ж спілкуванні Головня виступив за поглиблення співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, він згадав про купівлю Польщею літаків F-35, зазначивши, що офіційна Варшава, через потребу в тактичній та винищувальній авіації, якнайшвидше має бути оснащена найкращим обладнанням, повинна була давно їх придбати (невдовзі польська влада таки підписала зі США контракт на придбання 32 одиниць винищувачів F-35).

Судячи з передвиборчої програми і політичної позиції, Головня не є прихильником геополітичних розворотів.

Його можна віднести до осіб з проєвропейськими і проєвроатлантичними поглядами, що є доволі важливо й для України.

Однак варто наголосити, що з великою імовірністю не лише через любов до батьківщини Головня приділяє увагу модернізації військового сектора Польщі. Адже він одружений з Урсулою Бжезінською-Головнею, професійним офіцером польської армії та пілотом винищувача МіГ-29.

Тобто питання закупівлі F-35 може мати подвійну мотивацію.

Другий Зеленський?

Через, зокрема, кар’єру актора і телеведучого деякі одразу побачили в кандидаті Шимоні Головні аналогію з Володимиром Зеленським, про що він сам залюбки зазначає. Інший політик, із яким себе порівнює Головня – президент Франції Еммануель Макрон, і це теж зближує його із Зеленським.

Дійсно, подібностей між українським та польським політиками не бракує. Це і медійна слава, і позитивний імідж, а також знайомство з камерами та можливість охопити мільйони людей своїми повідомленнями. Зрештою, обидва новачки в політиці можуть також розраховувати на допомогу популярних ЗМІ, яким вони завдячують своєю кар’єрою.

Так само, як і Зеленський, Шимон Головня досяг високих рейтингів у першу чергу завдяки статусу антисистемного кандидата, який вийшов на політичну арену під час чергової хвилі розчарування традиційною політикою.

Втім, на цьому подібність із Україною завершується.

Головня не обіцяє повної ревізії всіх звершень свого попередника, просто роблячи акцент на потребу більш моральної політики та небезпеки монополізації влади однієї політичною силою.

А головне – успіх антисистемного кандидата можливий лише у ситуації, коли традиційній опозиції нема що запропонувати суспільству.

У Польщі так було до минулої п'ятниці, але все змінилося після того, як ключова опозиційна сила "Громадянська платформа" замінила кандидата на виборах. Замість Малгожати Кідави-Блонської, рейтинг якої коливався на рівні ганебних 2%, у боротьбу за президентське крісло вступив популярний мер Варшави Рафал Тшасковський.

І рейтинг "традиційної" опозиції знову став зростати. Наразі опитування дають Тшасковському від 11% до 16%. Він або несуттєво поступається Головні, або випереджає його та має всі шанси вийти у другий тур.

Втім, як би не завершилися президентські вибори у Польщі, Шимон Головня залишиться їх головним відкриттям.

Медіаперсоні, яка з'явилася майже "нізвідки", протягом виборчої кампанії вдалося примусити "традиційні" партії до еволюції.

Це те, чого за рік так і не вдалося зробити Володимиру Зеленському.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка