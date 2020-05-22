У МЗС Грузії обговорять свої відносини з Києвом після призначення Саакашвілі

Міністр закордонних справ Грузії у понеділок зустрінеться з послом Грузії в Україні, щоб обговорити подальші відносини з Україною після призначення Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані.

За його словами, посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, у понеділок вийде з 14-денного карантину та зустрінеться з главою грузинського МЗС.





"Ми пройдемо з послом усі деталі питань, пов'язаних із відносинами з Україною, та обговоримо плани майбутньої співпраці. Незважаючи на серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - зазначив Залкаліані.



При цьому він додав, що необхідний "серйозний аналіз того, як мають продовжитися двосторонні відносини".

Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.