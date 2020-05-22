Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українські дипломати в Німеччині "врятували" унікальне срібло з України

ЄС засудив конференцію РФ по Криму, у якій брав участь попри власні правила

Україна подає до Морського трибуналу ООН докази проти Росії 

США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію






У МЗС Грузії обговорять свої відносини з Києвом після призначення Саакашвілі

П'ятниця, 22 травня 2020, 13:37

Міністр закордонних справ Грузії у понеділок зустрінеться з послом Грузії в Україні, щоб обговорити подальші відносини з Україною після призначення Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані.

За його словами, посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, викликаний із Києва до Тбілісі, у понеділок вийде з 14-денного карантину та зустрінеться з главою грузинського МЗС.

Читайте також
Друге пришестя Саакашвілі: навіщо Україна пішла на конфлікт зі стратегічним партнером



"Ми пройдемо з послом усі деталі питань, пов'язаних із відносинами з Україною, та обговоримо плани майбутньої співпраці. Незважаючи на серйозну проблему, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною", - зазначив Залкаліані.

При цьому він додав, що необхідний "серйозний аналіз того, як мають продовжитися двосторонні відносини".

Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua