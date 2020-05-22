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В МИД Грузии обсудят свои отношения с Киевом после назначения Саакашвили

Пятница, 22 мая 2020, 13:37

Министр иностранных дел Грузии в понедельник встретится с послом Грузии в Украине, чтобы обсудить дальнейшие отношения с Украиной после назначения Саакашвили.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани.

По его словам, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, в понедельник выйдет с 14-дневного карантина и встретится с главой грузинского МИД.

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"Мы пройдем с послом все детали вопросов, связанных с отношениями с Украиной, и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - отметил Залкалиани.

При этом он добавил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".

Напомним, 8 мая Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ.

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