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Второй тур местных выборов во Франции перенесли на 28 июня

Пятница, 22 мая 2020, 14:41

Второй тур местных выборов во Франции перенесли на 28 июня из-за пандемии коронавируса.

Об этом объявил сегодня премьер-министр Эдуар Филипп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Филиппа, правительство с двойной ответственностью подойдет к организации выборов и "обеспечению как безопасности тех, кто участвует в избирательном процессе, так и справедливости голосования".

Недавно научный совет обнародовал свое заключение о безопасности проведения второго тура местных выборов во Франции, и рекомендовала сделать оценку эпидемиологической ситуации за две недели до голосования.

"Это решение является обратным. Поэтому у нас будет пункт о пересмотре, которым мы несомненно воспользуемся через две недели", - предупредил Филипп.

Выборы должны состояться в отдельных городах, где результаты первого тура, состоявшегося 15 марта, не стали решающими - это около 5000 общин. Второй тур должен был состояться 22 мая, но был отложен в связи с введением чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

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