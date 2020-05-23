У Польщі підприємці, серед них і кандидат у президенти, знову виходили на протест

У Польщі один з кандидатів у президенти знову зібрав акцію протесту підприємців з вимогою державної підтримки у зв’язку з епідемією коронавірусу, його затримали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У Варшаві підприємці знову вийшли на протест, вимагаючи державної підтримки у зв’язку з епідемією коронавірусу. Як повідомляють медіа, його ініціатор – кандидат у президенти Павел Танайно.

Протестувальники, у яких брали коментарі, кажуть, що вимагають реальної державної підтримки, а не "обмеження свобод під прикриттям пандемії".

Репортери зазначають, що протестуючі спершу намагалися дотримуватися дистанції у 2 метри. Поліцейські озвучували попередження у мегафон, що зібрання є незаконним.

Протестувальники виклали на асфальті хрест зі свічок і квіток, що мало символізувати тягар, звалений на підприємців внаслідок урядових обмежень на ведення бізнесу.

Фото: RMF42

Протестувальники спробували пройти маршем до президентського палацу, але поліція заблокувала їх біля пам’ятника Коперніку.

Танайно після цього телефонував за екстреним номером, заявляючи, що він "громадянин, який вийшов пройтися, але його оточили 200 поліцейських", повідомляє Onet.

Фото: PAP

У підсумку його затримали; як пояснює поліція у Twitter – за порушення фізичної недоторканності поліцейського.

"Атаки на поліцейських неприйнятні. Якщо хтось намагається доторкнутися до правоохоронця, він змушує нас діяти рішуче. Підтверджуємо, що у зв’язку з порушенням фізичної недоторканності співробітника поліції Павел Танайно був затриманий", - йдеться у повідомленні.

Nie będzie przyzwolenia na atakowanie policjantów. Jeżeli ktoś wyciąga rękę na funkcjonariusza, zmusza nas do zdecydowanej reakcji. Potwierdzamy, że w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta zatrzymany został Paweł Tanajno. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 23, 2020

Частина протестувальників на момент публікації матеріалу польськими ЗМІ залишалися заблокованими за будівлею Польської академії наук.

Також повідомляється, що поліція ідентифікувала та записала дані людей, які прийшли на протест без масок.

Тиждень тому відбувся подібний протест, тоді затримали близько 300 людей. Виникали сутички з поліцією, проти протестувальників застосували силу і сльозогінний газ. Перша акція була ще на початку травня.

Павел Танайно, за результатами останніх соцопитувань, не входить до лідерів рейтингів. Найбільшу підтримку має чинний президент Анджей Дуда, хоча за останній місяць його рейтинг впав на 20%.

На другому місці мер Варшави Рафал Тшасковський, головний кандидат від опозиції, який може розраховувати на 18%, а на третьому, з 15% - антисистемний кандидат Шимон Головня, якого порівнюють з Володимиром Зеленським.