В Польше предприниматели, в том числе и кандидат в президенты, снова выходили на протест

В Польше один из кандидатов в президенты снова собрал акцию протеста предпринимателей с требованием государственной поддержки в связи с эпидемией, его задержали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В Варшаве предприниматели снова вышли на протест, требуя государственной поддержки в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщают СМИ, его инициатор – кандидат в президенты Павел Танайно.

Протестующие, у которых брали комментарии, говорят, что требуют реальной государственной поддержки, а не "ограничения свобод под прикрытием пандемии".

Репортеры отмечают, что протестующие сначала пытались соблюдать дистанцию ​​в 2 метра. Полицейские озвучивали предупреждения в мегафон, что собрание является незаконным.

Протестующие выложили на асфальте крест из свечей и цветов, что должно было символизировать бремя, сваленное на предпринимателей в результате правительственных ограничений на ведение бизнеса.

Фото: RMF42

Протестующие попытались пройти маршем к президентскому дворцу, но полиция заблокировала их возле памятника Копернику.

Танайно после этого звонил по экстренному номеру, заявляя, что он "гражданин, который вышел пройтись, но его окружили 200 полицейских", сообщает Onet.

Фото: PAP

В итоге его задержали; как объясняет полиция в Twitter – за нарушение физической неприкосновенности полицейского.

"Атаки на полицейских неприемлемы. Если кто-то пытается прикоснуться к стражу порядка, он заставляет нас действовать решительно. Подтверждаем, что в связи с нарушением физической неприкосновенности сотрудника полиции Павел Танайно был задержан", - говорится в сообщении.

Часть протестующих на момент публикации материала польскими СМИ оставались заблокированы за зданием Польской академии наук.

Также сообщается, что полиция идентифицировала и записала данные людей, которые пришли на протест без масок.

Неделю назад произошел подобный протест, тогда задержали около 300 человек. Возникали стычки с полицией, против протестующих применили силу и слезоточивый газ. Первая акция была еще в начале мая.

Павел Танайно, по результатам последних соцопросов, не среди лидеров рейтингов. Наибольшую поддержку имеет действующий президент Анджей Дуда, хотя за последний месяц его рейтинг упал на 20%.

На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковський, главный кандидат от оппозиции, который может рассчитывать на 18%, а на третьем, с 15% - антисистемный кандидат Шимон Головня, которого сравнивают с Владимиром Зеленским.