В Польше предприниматели, в том числе и кандидат в президенты, снова выходили на протест
В Польше один из кандидатов в президенты снова собрал акцию протеста предпринимателей с требованием государственной поддержки в связи с эпидемией, его задержали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В Варшаве предприниматели снова вышли на протест, требуя государственной поддержки в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщают СМИ, его инициатор – кандидат в президенты Павел Танайно.
Протестующие, у которых брали комментарии, говорят, что требуют реальной государственной поддержки, а не "ограничения свобод под прикрытием пандемии".
Репортеры отмечают, что протестующие сначала пытались соблюдать дистанцию в 2 метра. Полицейские озвучивали предупреждения в мегафон, что собрание является незаконным.
Протестующие выложили на асфальте крест из свечей и цветов, что должно было символизировать бремя, сваленное на предпринимателей в результате правительственных ограничений на ведение бизнеса.
Протестующие попытались пройти маршем к президентскому дворцу, но полиция заблокировала их возле памятника Копернику.
Танайно после этого звонил по экстренному номеру, заявляя, что он "гражданин, который вышел пройтись, но его окружили 200 полицейских", сообщает Onet.
В итоге его задержали; как объясняет полиция в Twitter – за нарушение физической неприкосновенности полицейского.
"Атаки на полицейских неприемлемы. Если кто-то пытается прикоснуться к стражу порядка, он заставляет нас действовать решительно. Подтверждаем, что в связи с нарушением физической неприкосновенности сотрудника полиции Павел Танайно был задержан", - говорится в сообщении.
Часть протестующих на момент публикации материала польскими СМИ оставались заблокированы за зданием Польской академии наук.
Также сообщается, что полиция идентифицировала и записала данные людей, которые пришли на протест без масок.
Неделю назад произошел подобный протест, тогда задержали около 300 человек. Возникали стычки с полицией, против протестующих применили силу и слезоточивый газ. Первая акция была еще в начале мая.
Павел Танайно, по результатам последних соцопросов, не среди лидеров рейтингов. Наибольшую поддержку имеет действующий президент Анджей Дуда, хотя за последний месяц его рейтинг упал на 20%.
На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковський, главный кандидат от оппозиции, который может рассчитывать на 18%, а на третьем, с 15% - антисистемный кандидат Шимон Головня, которого сравнивают с Владимиром Зеленским.