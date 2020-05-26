Чехія відкрила кордони з Австрією та Німеччиною

Чехія відкрила кордони з Австрію та Німеччиною, але з певними обмеженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Від сьогодні, 26 травня, Чехія почала відкривати кордони з Австрією та Німеччиною, як і анонсувалося раніше.

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Втім, залишаються деякі обмеження щодо того, хто може в’їхати на територію країни. Зараз в’їзд дозволено громадянам країни, які повертаються додому, та громадянам інших країн, які мають дозвіл на проживання; студентам з країн ЄС та людям, чия поїздка пов’язана з роботою.

Поліція здійснюватиме вибірковий контроль, зокрема, може просити надати довідку про негативний тест на коронавірус. Якщо такої немає, прибулі зобов’язані відбути 14 днів карантину.

З середи має відритися також кордон між Чехією та Словаччиною.

Австрія ще раніше послабила прикордонний контроль, відкривши всі прикордонні переходи з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною. Перевірка на наявність коронавірусу також має вибірковий характер.

Нагадаємо, Чехія була однією з перших країн Європи, які оголосили про закриття кордонів у зв’язку з епідемією – 12 березня.

Як повідомлялося раніше, вчора у Чехії зняли більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Жорсткіші заходи збережуться лише в одному регіоні – окрузі Карвіна, де виявлено спалах коронавірусу серед шахтарів.