Чехия открыла границы с Австрией и Германией, но с определенными ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

С сегодняшнего дня, 26 мая, Чехия начала открывать границы с Австрией и Германией, как и анонсировалось ранее.

Впрочем, остаются некоторые ограничения относительно того, кто может въехать на территорию страны. Сейчас въезд разрешен гражданам страны, которые возвращаются домой, и гражданам других стран, которые имеют вид на жительство; студентам из стран ЕС и людям, чья поездка связана с работой.

Полиция будет осуществлять выборочный контроль, в частности, может просить предоставить справку о негативном тесте на коронавирус. Если таковой нет, прибывшие обязаны отбыть 14 дней карантина.

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Со среды должны открыть также границу между Чехией и Словакией.

Австрия еще раньше ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией. Проверка на наличие коронавируса также носит выборочный характер.

Напомним, Чехия была одной из первых стран, объявивших о закрытии границ в связи с эпидемией - 12 марта.

Как сообщалось ранее, вчера в Чехии сняли большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса. Жесткие меры сохранятся лишь в одном регионе - округе Карвина, где выявлена ​​вспышка коронавируса среди шахтеров.