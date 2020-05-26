Молдова дозволила міжнародне залізничне і автобусне сполучення

Влада Молдови з 26 травня дозволила відновити роботу міжнародних пасажирських залізничних і автобусних перевезень, зупинених через пандемію коронавірусу.

Таке рішення ухвалила надзвичайна національна комісія з громадського здоров'я ввечері 25 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

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Передбачається, що екіпажі й пасажири поїздів та автобусів будуть зобов'язані носити захисні маски.

У пасажирів на вході будуть перевіряти температуру, а всі салони транспортних засобів повинні проходити регулярну дезінфекцію.

Крім того, комісія вирішила скасувати обов'язковий карантин у 14 днів для деяких категорій громадян, що в'їжджають в країну.

Це стосується тих, у кого немає температури або симптомів респіраторних інфекцій, а також водіїв, які перевозять вантажі, екіпажів літаків і поїздів, учнів та студентів, які навчаються за кордоном і мають скласти іспити, та кількох інших категорій.

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Зауважимо, Україна наразі не дозволила пасажирські міжнародні перевезення. Так само кордони іншої сусідки Молдови Румунії залишаються закритими, оскільки до 15 червня діє заборона для несуттєвих поїздок до Євросоюзу.

В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.

Як повідомлялося, Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня.

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