На Зеленського чекають у Словаччині, коли спаде пандемія

Президентка Словаччини Зузана Чапутова запросила Володимира Зеленського відвідати Братиславу з офіційним візитом.

Про це йдеться на офіційній сторінці Чапутової у Facebook за підсумками телефонної розмови обох лідерів, пише "Європейська правда".

"Я рада, що Володимир Зеленський прийняв моє запрошення прибути з офіційним візитом до Словаччини. Я хотіла би привітати його в Братиславі, як тільки дозволить ситуація з охороною здоров'я і пандемією", - зазначила Чапутова.

Президентка підкреслила, коли обоє лідерів вступили на посаду рік тому, "ніхто з нас не чекав такого драматичного розвитку ситуації".

"Ситуація в Україні в зв'язку з цією пандемією непроста, і я пишаюся тим, що Словаччина недавно надала Україні допомогу, включаючи засоби захисту, дезінфекції і машини швидкої допомоги. Ми також ведемо переговори з Україною про надання вентиляційних пристроїв чи тестів на COVID-19", - також повідомила Чапутова.

Вона зазначила, що у розмові підтвердила свою підтримку Україні, її суверенітету і територіальної цілісності.

"І ще мені сподобався подарунок, який президент відправив мені через наше посольство в Києві - традиційна українська вишивка", - додала Чапутова.

Як відомо, подружжя Зеленських надіслало лідерам світових держав вишиванки до Міжнародного дня вишиванки. Не обійшлось без курйозу, оскільки, виходячи з повідомлення пресслужби офісу Зеленського, подарунок отримав неіснуючий "президент Канади".

Зеленський, як повідомлялось, у розмові розповів Чапутовій, що треба розблокувати аеропорт "Ужгород"