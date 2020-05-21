Зеленський подарував вишиванку неіснуючому "президенту Канади"

Офіс президента Зеленського прозвітував про подарунки від президентського подружжя лідерам світових держав до Дня вишиванки, однак, виходячи з цього повідомлення, вишиванку від Зеленських отримав неіснуючий "президент Канади".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"До Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді України відправили у подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки.

Читайте також Канадські депутати прийшли в парламент у вишиванках

Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн", - йдеться в офіційному повідомленні пресслужби офісу глави держави.

Однак не зрозуміло, кому саме надійшли подарунки у Канаді, оскільки посади президента в країні немає. Формально лідером Канади є королева Великої Британії Єлизавета II. У країні її представляє генерал-губернатор.

Джастін Трюдо, як загальновідомо, обіймає посаду прем'єр-міністра. Зауважимо, дружину Трюдо неофіційно називають першою леді, однак її титул формально не затверджений. Варто додати, що Джастін Трюдо полюбляє носити вишиванку з нагоди свята.

Примітно, що Великої Британії (де також немає посади президента) немає у списку держав-друзів України, до яких надійшли подарунки Зеленського.

Також варто зазначити, що у Німеччині, виходячи з цього повідомлення, подарунок отримав лише президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. У якості "першої леді" у повоєнній Німеччині фігурує дружина федерального канцлера, а не президента. Втім, чоловіка Ангели Меркель складно назвати "леді".

Оновлено: Після 13 години у повідомлення на сайті президента внесли зміни: "президентів" змінили на "лідерів". Також в ОПУ відмовилися від твердження про те, що надсилали подарунки і для їхніх "перших леді" або других з подружжя.