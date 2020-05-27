Словакия смягчила условия краткосрочных поездок в 8 стран Европы

Словакия ослабила ограничения для своих граждан на 48-часовые поездки в 8 стран Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.sk.

Со среды, 27 мая, словаки могут путешествовать в восемь европейских стран на срок до 48 часов, не требуя при этом подтверждения отрицательного теста на коронавирус по возвращении.

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К восьми странам относятся Чехия, Венгрия, Польша, Австрия, Словения, Хорватия, Германия и Швейцария.

Жителям Чехии и Венгрии будет разрешено въезжать в Словакию при аналогичных условиях.

Словакия - одна из наименее пострадавших от пандемии европейских стран. По состоянию на утро среды здесь зафиксировано 28 смертей. Смерти от коронавируса не регистрируют уже 11 дней подряд.

Напомним, Германия собирается отменить предупреждение о туристические путешествия для своих граждан в 31 европейской стране с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.

Кипр на прошлой неделе заявил, что граждане 19 европейских стран могут въезжать в страну с июня.