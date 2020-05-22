Кіпр прийматиме туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус

Уряд Кіпру затвердив план дій з ослаблення обмежень на польоти з 9 червня, включаючи список з 19 країн, громадянам яких необхідно буде надати документ про здоров'я перед вильотом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

План дій розділений на два етапи: з 9 по 19 червня і з 20 червня. 19 країн були розділені на дві категорії відповідно до поточної епідеміологічної ситуації.

До першої категорії належать Греція, Мальта, Болгарія, Норвегія, Австрія, Фінляндія, Словенія, Угорщина, Ізраїль, Данія, Німеччина, Словаччина і Литва. Ще шість були поміщені в категорію "B": Швейцарія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія та Чехія.

На першому етапі пасажири з країн обох категорій повинні будуть представити негативний тест на Covid-19, проведений за 72 години до того, як їм дозволять сісти на літак на Кіпр.

Громадянам Кіпру буде дозволено здати тест після прибуття на острів. Вони залишатимуться в самоізоляції, поки не буде отримано результат.

На другому етапі, починаючи з 20 червня, мандрівникам з першої категорії не потрібно буде пред'являти документ про стан здоров'я.

Тим, хто приїжджає з країн другої категорії, буде як і раніше необхідно медичне свідоцтво, видане за 72 години до вильоту.

Міністр транспорту Янніс Карусос сказав, що будуть дозволені польоти з країн, які не включені в ці дві категорії, але тільки для перевезення громадян Кіпру або людей, яким надано спеціальний дозвіл.

Людям з цих країн буде потрібна довідка про стан здоров'я, видана за 72 години до від'їзду. В якості альтернативи, тест може бути проведений на Кіпрі, але мандрівникам доведеться залишатися ізольованими протягом дня в зазначеному місці або до тих пір, поки не буде отримано результат.

Всі пасажири, що прибувають з країн, які не включені в ці дві категорії, будуть залишатися в домашній ізоляції протягом 14 днів. Вартість тесту, проїзду і карантину оплачує пасажир.

Люди з країн, влада яких не може надати тести пасажирам, можуть пройти тестування після прибуття на острів.