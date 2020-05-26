Німеччина планує скасувати попередження про подорожі у 31 країну Європи

Уряд Німеччини збирається скасувати попередження про туристичні подорожі для своїх громадян в 31 європейську країну з 15 червня, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

Це випливає із проєкту документа, який може бути затверджений на засіданні уряду в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Документ має назву "Критерії для розвитку внутрішнього європейського туризму".

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Окрім 26 інших країн Європейського Союзу і Великої Британії уряд Німеччини також хоче включити у список подорожі до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії і Швейцарії.

Попередження про поїздки планують замінити індивідуальними вказівками, які будуть підкреслювати ризики для кожної окремої країни.

18 травня міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Німеччина сподівається послабити попередження про туристичні подорожі, які діють після 15 червня.

Як повідомлялося, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Зовнішні європейські кордони залишаються закритими принаймні до 15 червня. В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.

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