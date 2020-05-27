ЄІБ погодив створення гарантійного фонду COVID-19 обсягом у 25 млрд євро

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) погодила структуру та бізнес-підхід нового Європейського гарантійного фонду обсягом 25 млрд євро для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЄІБ в Україні.

Фонд дозволить групі ЄІБ розширити підтримку здебільшого малих та середніх європейських компаній через додаткове фінансування до 200 млрд євро.

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Передбачається, що внески до фонду здійснюватимуть усі 27 країн-членів ЄС, також можливі внески з бюджету ЄС.

"Економічна шкода від пандемії COVID-19 стає все більш видимою щодня: сотні тисяч малих та середніх європейських компаній борються за своє виживання. Європейський гарантійний фонд — це вчасна та спрямована відповідь на їх невідкладні потреби, яка підкріплює національні зусилля країн-членів ЄС", прокоментував президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр.

Фонд створюється у рамках вже існуючої Партнерської платформи фондів (Partnership Platform for Funds) на основі її процедур.

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Окрім створення гарантійного фонду, група ЄІБ також вживає заходи, анонсовані у березні, переорієнтовуючи існуючі гарантії на підтримку європейських компаній для подолання наслідків епідемії.

На поточний момент ЄІБ має портфель фінансування проєктів в Україні на загальну суму 6,4 млрд євро. Проєкти орієнтовані на соціальну та економічну інфраструктуру, транспорт, розвиток місцевого приватного сектору, енергоефективність та протидію змінам клімату.

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