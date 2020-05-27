ЕИБ согласовал создание гарантийного фонда COVID-19 объемом в 25 млрд евро

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) согласовала структуру и бизнес-подход нового Европейского гарантийного фонда объемом 25 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕИБ в Украине.

Фонд позволит группе ЕИБ расширить поддержку в основном малых и средних европейских компаний через дополнительное финансирование в 200 млрд евро.

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Предполагается, что взносы в фонд будут осуществлять все 27 стран-членов ЕС, также возможны взносы из бюджета ЕС.

"Экономический ущерб от пандемии COVID-19 становится все более видимым: сотни тысяч малых и средних европейских компаний борются за свое выживание. Европейский гарантийный фонд - это своевременная и направлена ​​ответ на их неотложные нужды, которая подкрепляет национальные усилия стран-членов ЕС", прокомментировал президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Фонд создается в рамках уже существующей партнерской платформы фондов (Partnership Platform for Funds) на основе ее процедур.

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Кроме создания гарантийного фонда, группа ЕИБ также принимает меры, анонсированные в марте, переориентируя существующие гарантии на поддержку европейских компаний для преодоления последствий эпидемии.

На текущий момент ЕИБ портфель финансирования проектов в Украине на общую сумму 6,4 млрд евро. Проекты ориентированы на социальную и экономическую инфраструктуру, транспорт, развитие местного частного сектора, энергоэффективность и противодействие изменениям климата.

Напомним, Европейская комиссия готовит план восстановления экономики блока объемом 1 трлн евро.

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