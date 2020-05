Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики

Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада ЄС остаточно погодила виділення 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу, серед яких 1,2 млрд євро передбачені для України.

.@EUCouncil adopts a decision to provide macro-financial assistance, in the form of loans, worth €3 billion to enlargement and neighborhood countries to help them cope with the economic fallout of #COVID19.



Press release ➡️ https://t.co/5fPY0r4j4i