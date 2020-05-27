У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну

У МЗС Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла до України після того, як його відкликали для консультацій у зв’язку з призначенням Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

Міністр закордонних справ Грузії у коментарі ЗМІ зазначив, що процес повернення посла Грузії в Україні, відкликаного до Тбілісі для консультацій, "не затягнеться у часі".

Давид Залкаліані також повторив свою заяву про те, що Грузія не переглядатиме стратегічне партнерство з Україною у зв’язку з призначенням Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Ради реформ.

"Ще раз повторюся, що стратегічне партнерство переглядатися не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій наших країн, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції у рамках ГУАМ [Організація за демократію та економічний розвиток – регіональне об’єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови. – Ред.] - це переглядатися не буде. Звісно, це рішення створило деякі проблеми, тож нам потрібно серйозно обговорити це питання з послом, що ми і робимо", - зазначив він.



Нагадаємо, 8 травня Грузія відкликала свого посла у Києві Теймураза Шарашенідзе для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ.

Перша зустріч посла з Давидом Залкаліані була запланована на 25 травня, після завершення його 14-денного карантину.