В Грузии обещают не затягивать с возвращением посла в Украину

В МИД Грузии обещают не затягивать с возвращением посла в Украину после того, как его отозвали для консультаций в связи с назначением Михеила Саакашвили.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Министр иностранных дел Грузии в комментарии СМИ отметил, что процесс возвращения посла Грузии в Украине, отозванного в Тбилиси для консультаций, "не затянется во времени".

Давид Залкалиани также повторил свое заявление о том, что Грузия не будет пересматривать стратегическое партнерство с Украиной в связи с назначением Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Совета реформ.

"Еще раз повторю, что стратегическое партнерство пересматриваться не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий наших стран, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ [Организация за демократию и экономическое развитие - региональное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. - Ред.] - это пересматриваться не будет. Конечно, это решение создало некоторые проблемы, поэтому нам нужно серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", - отметил он.

Напомним, 8 мая Грузия отозвала своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ.

Первая встреча посла с Давидом Залкалиани была запланирована на 25 мая, после завершения его 14-дневного карантина.