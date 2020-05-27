В Італії кількість померлих від коронавірусу перевищила 33 тисячі

В Італії з початку епідемії коронавірусу кількість летальних випадків серед інфікованих перевищила 33 тисячі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere dela Serra.

За минулу добу від коронавірусу в Італії померли 117 людей, в результаті чого загальне число склало 33 072.

Половина смертей за добу зафіксована в Ломбардії (58), при цьому вісім регіонів - Марке, Абруццо, Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста, Калабрія, Молізе, Базиліката - та провінція Больцано без нових жертв.

Кількість нових випадків коронавірусу зросла на 584, і загалом з березня було інфіковано 231 139 осіб. Днем раніше зафіксовано 397 нових випадків зараження.

На сьогодні в Італії підтверджено 50 966 активних випадків інфекції. Із симптомами госпіталізовані 7729 пацієнтів, з них 505 перебувають в реанімації.

Раніше повідомлялося, що італійський уряд може не зняти обмеження на пересування між регіонами, якщо громадяни продовжать масово збиратися на вулицях.

Уряд оцінить останні показники щодо поширення коронавірусу на вихідних, перш ніж вирішити, чи можуть бути дозволені міжрегіональні поїздки, як і планувалося, з 3 червня.