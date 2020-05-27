В Италии число умерших от коронавируса превысило 33 тысячи

В Италии с начала эпидемии коронавируса количество летальных случаев среди инфицированных превысило 33 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere dela Serra.

За минувшие сутки от коронавируса в Италии умерли 117 человек, в результате чего общее число составило 33 072.

Половина смертей за сутки зафиксирована в Ломбардии (58), при этом восемь регионов - Марке, Абруццо, Умбрия, Сардиния, Валле-д'Аоста, Калабрия, Молизе, Базиликата - и провинция Больцано без новых жертв.

Количество новых случаев коронавируса возросло на 584, а в целом с марта было инфицировано 231 139 человек. Днем ранее зафиксировано 397 новых случаев заражения.

На сегодняшний день в Италии подтверждено 50 966 активных случаев инфекции. С симптомами госпитализированы 7729 пациентов, из них 505 находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что итальянское правительство может не снять ограничения на передвижение между регионами, если граждане продолжат массово собираться на улицах.

Правительство оценит последние показатели по распространению коронавируса на выходных, прежде чем решить, могут быть разрешены межрегиональные поездки, как и планировалось, с 3 июня.