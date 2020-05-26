Італія може не дозволити поїздки між регіонами через натовпи на вулицях

Італійський уряд може не зняти обмеження на пересування між регіонами, якщо громадяни продовжать масово соціалізуватися на вулицях.

Про це в інтерв’ю La Stampa розповів міністр з питань регіональних справ Франческо Боксія, повідомляє "Європейська правда".

"Можливо, з людської точки зору зрозуміле бажання вийти після двох місяців (карантину. - Ред.), але ми не повинні забувати, що ми все ще в розпалі епідемії COVID-19. Тому люди, що підживлюють нічне життя, зраджують жертви, зроблені мільйонами італійців". заявив Боксія.

Він сказав, що уряд оцінить останні показники щодо поширення коронавірусу на вихідних, перш ніж вирішити, чи можуть бути дозволені міжрегіональні поїздки, як і планувалося, з 3 червня.

Його заява з'явилася після того, як вулиці та площі по всій Італії наповнилися людьми, які далеко не завжди дотримувалися дистанції.

Ситуація викликала занепокоєння мерів міст, які побоюються, що така кількість людей на вулицях призведе до повторного спалаху.

Минулі вихідні були першими з того часу, як Італія скасувала заборону бачитися з друзями та знову відкрила бари.

Італія планує зняти обмеження як на міжрегіональні, так і на міжнародні поїздки в межах Шенгенської зони з 3 червня.

У середині минулого тижня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловлював стурбованість тим, що мешканці країни повернулися до звичайного нічного життя, ігноруючи рекомендації щодо дистанціювання і гігієни.